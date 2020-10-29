Актриса показала новое фото.

Известная актриса Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует, сидя на стуле. Интересно, что пикантности фото добавили ажурные чулки и перчатки. Также Пэрис надела массивные серьги и солнцезащитные очки. При этом верх был полностью оголенным. Видимо, Хилтон постеснялась показывать все свои достоинства и решила прикрыть грудь руками.

Стоит отметить, что актриса подобрала очень красивую локацию. Она сфотографировалась на фоне множества тыкв и черного кота. Видимо, такое фото было сделано специально в преддверии Хэллоуина.

Кто такая Пэрис Хилтон:

Пэрис Хилтон – американская киноактриса, модель, дизайнер, а также певица и автор песен

Она сыграла в таких фильмах как «Девять жизней», «Модная мамочка» и «Дом восковых фигур». За работу в последней картине Пэрис вручили премию «Teen Choice Awards» за лучший крик. Более того, она даже попала в номинацию «Прорыв года»

В целом ее кинокарьера была провальной, поэтому она решила попробовать себя в музыке

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Автор: Диана Могилевич