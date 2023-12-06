К счастью, сейчас с артистом все хорошо.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с другими участниками коллектва поехал в волонтерскую поездку. Во время нее он попал в ДТП.

На снимках, опубликованных в Instagram, видно перевернутое авто, возле которого стоит Тополя. По его лицу течет кровь из головы. Вероятно, артист получил травму во время аварии.

К счастью, с музыкантами все хорошо. Подробности аварии они не раскрыли.

Видео дня

"Во время волонтерских поездок случалось разное - обстрелы, аварии в том числе. Не обо всем рассказывалось или показывалось. Все живы, здоровы", - объяснили участники коллектива.

Отметим, группа "Антитела" занимается волонтерством с 2014 года. Сегодня они продолжают обеспечивать военный фронт жизненно необходимыми вещами, а также занимаются благотворительным фондом.

"Все наши ресурсы в тылу и передовой направлены только на одно – враг должен быть уничтожен", - говорится в сообщении группы.

К слову, в начале полномасштабного российского вторжения музыканты вступили в ряды ВСУ.

Напомним, ранее Тарас Тополя ответил на упреки про "особые" условия для артистов в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: