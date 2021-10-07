Старшему сыну Монатика сегодня исполнилось шесть лет.

Украинский мультиартист Дима Монатик трогательно поздравила сына Даниила с 6-летием. Поздравительные слова он сопроводил видео двухлетней давности.

В кадре слышно, как Монатик спрашивает у сына, кем он хочет стать, когда вырастет. Малыш ответил: "Папой".

"Во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень тяжело… так бывает. Часто… Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно, чтобы тебе никогда не было за них стыдно. Чтобы будучи в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе также, а дочь, чтобы сказала что ищет любовь, такого же доблестного человека, как её отец. Я так тебе этого желаю", - написал Дима.

Читайте такжеЛорак в желтом мешковатом костюме заинтриговала новостьюТакже он добавил, что Даниил является лучшим братом для Платона. И сказал, что любит своих сыновей до невозможности. Кроме того, Монатик поблагодарил и супругу Ирину за чудесного сына.

"Люблю тебя и благодарю за эти чудеса", - добавил артист.

Поклонники отметили, что Дима таким личным видео довел их до слез: "Слезы гордости и счастья", "Эта любовь сильная, как целая Вселенная", "Видео трогательное до слез".

Напомним, на днях Ирина Монатик показала фото поцелуя со своим мужем. Но поклонники увидели на нем Надю Дорофееву.

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Автор: Диана Могилевич