Известный блогер старается не открывать новости о Мариуполе.

Украинский блогер и телеведущий Алексей Дурнев рассказал, что чувствует, когда слышит о своем родном Мариуполе. Артист родился и вырос в городе, который сейчас стал одной из самых горячих точек полномасштабного вторжения России в Украину.

В интервью "УП" Дурнев признался, что он так и не успел попасть в свой родной город до 24 февраля.

На момент полномасштабного вторжения РФ в Мариуполе оставались родственники блогера. В городе жили его крестная, тетя, двоюродный брат и дядя. Сейчас Дурнев может связаться и поговорить с теми родными, которым удалось выехать в Запорожье.

Сейчас, когда ведущий слышит слово "Мариуполь", его одолевают печальные мысли.

"Я стараюсь не открывать видео с заголовками "Мариуполь сейчас", "Мариуполь сегодня". Там по предпросмотру понятно, что городу п***ец. Я понимаю, что ничего с этим прямо сейчас сделать не могу. Понимаю, что там происходит. И это такой что ли метод защиты: как будто стараться не смотреть на все эти ужасы. Хотелось бы, чтоб Мариуполь по другим поводам попадал в новостные заголовки", - признался Дурнев.

Ведущему не попадались фото из разрушенного города, на котором были бы места, где он рос и жил. Однако Дурневу было очень больно смотреть на снимки Драмтеатра, на который российский самолет сбросил бомбу.

Напомним, ранее Дурнев уже рассказал о планах после войны. Блогер хочет поехать в Мариуполь и восстанавливать свой родной город.

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