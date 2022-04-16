У Виктора Павлика не так много знакомств среди мира шоу-бизнеса РФ.

Украинский музыкант Виктор Павлик рассказал, какие звезды из России выходили с ним на контакт после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Об этом певец рассказал в программе "Звездный путь".

Народный артист уточнил, что у него не очень много друзей на территории страны-агрессора. Среди тех, кто высказался в поддержку, артист назвал имена исполнителей Алексея Глизина и Николая Трубача.

"Трубач тем более украинец, из Николаевской области. Он давно переехал в Россию, в Москву. Конечно, писал мне много. Спрашивал – как, что. Ты здоров, все ли нормально. Писал, что очень волнуется за меня, за Украину, за украинцев", - поделился Виктор Франкович.

По словам Павлика, Глизин не мог сразу поверить, что Россия действительно напала на Украину:

"А Леша Глизин не часто. За этот период раза два мне звонил по телефону, писал: "Как так. Разве это может быть? Это же невозможно". Говорю: "Леша, так есть". Присылал ему очень много фотографий и разных видео. Он, как говорится, охал ахал. Говорит: "Ну как так, в 21 веке, 2022 год на дворе. Все прогрессивное человечество, все цивилизовано и уже нельзя найти какие-то точки соприкосновения?". Я говорю: "Леша, ну что ты говоришь. Какие точки соприкосновения, как ты посмотри, что у нас делается, как все зверски и так далее", - поделился Виктор Павлик.

Отметим, супруга Виктора Павлика и его сын Михаил выехали из Украины в Израиль. Туда Катя Репяхова поехала к родственникам и заверила, что планирует возвращаться на Родину независимо от обстановки здесь. Подробностями поездки Репяхова делилась в своем Instagram-блоге.

Напомним, Дурнев рассказал, почему Сабуров молчал о войне.

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