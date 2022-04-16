По словам украинского телеведущего, Сабуров боялся потерять все.

Украинский шоумен и телеведущий Алексей Дурнев объяснил, почему российский комик Нурлан Сабуров сначала молчал о войне, потом избегал ответа на вопросы, и в итоге опозорился на весь мир.

Свою позицию Дурнев высказал в интервью "Украина 24".

"Они ошибаются в том, что они думают, что до них не доберутся. Они думают, что они смогут молчанием всегда себе выторговать понятное обозримое будущее. Но это не так. Если в стране сейчас не осталось ни одного независимого журналиста и медиа, то некому уже вписаться. Комики - это следующие. Ты же не можешь все время шутить про то, какая у тебя жена конченая", - прокомментировал Алексей Дурнев.

Напомним, российский комик Сабуров оскандалился неудачной шуткой об убитых украинках. К нему подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок. "Извините, это месячные?" - сказал Сабуров.

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