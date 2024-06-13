Фокси намекнула на примирение с Налкакиоглу.

Экс-возлюбленная бывшего мужа изменницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу неожиданно обратилась к нему после разрыва их отношений. Модель и блогерша Анастасия Фокси намекнула на примирение с предпринимателем.

Дело в том, что накануне, 12 июня, Налкакиоглу отмечал свой день рождения. Мужчине исполнилось 47 лет. В своем Instagram он показал, что его поздравило немало близких друзей и родных.

Одной из таких была и Фокси. После расставания с бизнесменом она опубликовала с ним романтическое фото по случаю дня рождения. На фотографии пара обнявшись мило позирует.

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"С твоим днем, родной", - написала блогерша и оставила смайлики в форме сердечка и поцелуя.

Мурат уже успел отреагировать на поздравления экс-любовницы. Бизнесмен сделал репост "сториз" Анастасии и дополнил ее смайликом в форме сердца.

Тем самым звездная пара намекнула на примирение. Вероятно, Фокси и Налкакиоглу возобновили свои отношения. Однако их посты могут свидетельствовать и, что они просто осталась хорошими друзьями после разрыва и поддерживают общение.

Что известно о романе модели и бизнесмена

Их отношения развивались стремительно. Влюбленные постоянно проводили вместе время, в частности, они немало путешествовали и жили вместе. Пара даже завела собаку. Мурат устраивал романтические сюрпризы для любимой и даже успел сделать предложение блогерше.

Стоит указать, что Фокси была знакома с дочерью бизнесмена от предыдущего брака с Ани Лорак. У Анастасии также есть ребенок. Она рассказывала, что Мурат обеспечивал ее сына. Однако впоследствии девушка намекнула на завершение их отношений.

Напомним, ранее экс-супруга Мурата Налкакиоглу сообщила об их официальном разводе.

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