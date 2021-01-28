Пара отказалась от пышного празднования в пользу скромной церемонии.

Известная модель Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Это уже шестой брак для знаменитости.

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Избранником модели стал ее телохранитель Дэн Хейхерст, с которым она познакомилась в начале 2020 года.

Частная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер.

Отмечается, что пара отказалась от пышного празднования в пользу скромной церемонии.

"Я именно там, где мне нужно быть, - в объятиях человека, который меня искренне любит", - рассказала Андерсон.

На вопрос о том, планируют ли молодожены проводить медовый месяц, Андерсон сказала: "Каждый день - это наш медовый месяц".

Чем известна Памела Андерсон:

В 1989 году впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией.

С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

В 1995 году в интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли.

На протяжении долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний.

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Автор: УНИАН