Актриса поделилась личными переживаниями, которые стали причиной переезда.

Знаменитая канадско-американская актриса, фотомодель и ведущая, звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон впервые призналась, почему покинула Голливуд и поделилась переживаниями. Артистка несколько лет назад переехала на родину в Канаду.

В интервью Women's Wear Daily, знаменитость призналась, что у нее был период самоанализа. Она пыталась понять, чего хочет от жизни и в каком направлении ей нужно двигаться. Решение о переезде из Тинселтауна в Ванкувер, по ее словам, было способом "по-настоящему взглянуть на свою жизнь и вспомнить, кем она была".

"Не тем, кем меня называли другие люди, и я не хотела, чтобы что-то, что произошло со мной, определяло меня. Я хотела, чтобы то, что я делаю, определяло меня", - подчеркнула звезда.

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Андерсон призналась, что в Америке ей было сложно жить. Фотомодель рассказала, что постоянно чувствовала себя "очень грустной и одинокой". Там, как говорит Памела, она "допустила много ошибок" в своей жизни. Все это стало причиной того, что в какой-то момент актриса захотела изменить жизнь и решилась на переезд.

"Я не знаю, что произошло за последние несколько десятилетий, но сейчас я чувствую себя очень далекой от того образа, которым я была", - добавила артистка.

Что известно об Андерсон

Памела начинала свою карьеру как модель. Впервые ее заметили на футбольном матче и пригласили на съемки для журнала Playboy. Позже она стала одной из самых известных моделей глянца и даже установила рекорд по количеству появлений на обложке.

Ее актерская карьера вышла на пик после начала съемок "Спасателей Малибу" в 1992 году. В последующие годы Памела также снималась в различных телешоу и фильмах, но ни одна из ее ролей не стала такой популярной, как Си Джей Паркер. Ее образ в красном купальнике стал символом 90-х.

Знаменитость также является активной защитницей прав животных и сотрудничает с организацией PETA. Она была замужем несколько раз, в том числе, за музыкантом Томми Ли, с которым у нее есть двое сыновей.

Напомним, ранее 56-летняя Памела Андерсон восхитила "честным" фото без макияжа. Знаменитость показала, как ухаживает за своим лицом.

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