Модель часто публикует откровенные фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.

Читайте такжеАни Лорак восхитила сеть блестящим образом

На фотографии она позирует в розовой маечке, сквозь которую просвечиваются ее соски. Интересно, что у Андерсон упругая и пышная грудь.

Также на фото видно, что Памела распустила волосы, а на лицо нанесла макияж в стиле смоки-айс. Скорее всего, фото было сделано давно. Но только спустя годы Памела решила его обнародовать.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич