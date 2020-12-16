Памела засветила соски / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фотографии она позирует в розовой маечке, сквозь которую просвечиваются ее соски. Интересно, что у Андерсон упругая и пышная грудь.
Также на фото видно, что Памела распустила волосы, а на лицо нанесла макияж в стиле смоки-айс. Скорее всего, фото было сделано давно. Но только спустя годы Памела решила его обнародовать.
Памела засветила соски / instagram.com/pamelaanderson
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