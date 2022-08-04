Полученные деньги он передаст волонтерской организации.

Всемирной известный британский рок-певец Оззи Осборн выпустит винил альбома Patient Number 9 в цветах флага Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Новый студийный альбом уже доступен для предзаказа на Spotify. Его стоимость - 38 долларов. Премьера состоится 9 сентября.

"Ограниченный тираж эксклюзивного 2-LP сине-желтого винила в цветах украинского флага", - написал певец.

Полученные от продажи пластинки деньги Осборн передаст волонтерской организации ThirdWaveVolunteers.

"В феврале мой сын Джек работал с волонтерами ThirdWaveVolunteers над эвакуацией осиротевших детей с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после начала войны, поэтому кажется правильным работать с таким важным делом", - отметил певец.

Напомним, что голливудский актер Ричард Гир выступил в поддержку Украины и назвал противостояние Российской Федерации войной со злом.

А легендарные Pink Floyd выпустили первый за почти тридцать лет трек, в котором использовали вокал лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Ранее УНИАН рассказывал, какие мировые звезды поддержали Украину на своих концертах.

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