На территории двора у Зиброва есть огород, баня и озеро.

Известный украинский певец Павел Зибров, сделавший свои усы "брендом", показал журналистам свое имение под Киевом.

К артисту пришли журналисты "Звездного пути". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы.

Читайте также64-летний Павел Зибров откровенно рассказал о романах с поклонницамиПервая фишка двора Зиброва - "звездная аллея" гортензий. "Куст от Белоножко, куст от Таи Повалий, есть куст Аллы Кудлай, Юры Рыбчинского, Петра Маги", - смеется Павел.

Во дворе также есть бассейн, озеро, огород и сад. Просто среди двора - фонтан, который привезли аж из Италии, ему 18 лет. За озером - баня и бильярд, там и рождаются хиты звезды.

"Маринка его (фонтан, - УНИАН.) увидела. Мы были в Италии, отдыхали и загрузили это на машину, ехали наши украинцы и привезли сюда. Ему уже 18 лет", - поделился артист.

По словам Зиброва, огородом занимается только он, свою жену он сюда не пускает.

Кто такой Павел Зибров?

Зибров Павел (род. 22 июня 1957 года) - украинский эстрадный певец (баритон), композитор. Народный артист Украины.

Среди самых известных песен артиста - "Хрещатик", "Женщина любимая", "Польська залізниця Лова-Лова".

Автор: Ольга Робейко