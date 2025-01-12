Актрису заметили возле супермаркета, когда она паковала продукты в свое авто.

Известная американская актриса, звезда фильмов "Мистер и миссис Смит", "Мария", "Малифисента" Анджелина Джоли, которая официально развелась с Брэдом Питтом через восемь лет после разрыва, присоединилась к помощи пострадавшим в катастрофе. Звезда Голливуда рассказала, чем помогает людям, чьи дома разрушили лесные пожары в Лос-Анджелесе, США.

Как известно, на этой неделе в Калифорнии из-за длительной засухи вспыхнули пожары, в результате которых были разрушены тысячи домов и другая инфраструктура региона. Больше всего пострадал район Pacific Palisades, где живет много звезд. Там погибли и получили травмы местные жители.

Издание Daily Mail сообщает, что актриса, которая, к счастью, не пострадала, присоединилась к помощи. Она не осталась в стороне от катастрофы. В частности, артистка поделилась с папарацци, что приютила в своем особняке пострадавших людей.

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На днях Джоли заметили возле супермаркета с 16-летним сыном Ноксом от Питта. Вместе они покупали продукты и воду для людей, которые остались в их доме в Лос-Фелисе, после чего загружали еду в авто. Анджелина очень взволнована ситуацией в Лос-Анджелесе, поэтому не могла не помочь тем, кто в этом нуждается.

"У нас дома есть люди. Сейчас я забочусь о близких мне людях и принимаю их у себя дома", - сказала актриса.

Также кинозвезда отметила, что собирается пожертвовать средства на помощь пожарным. За благотворительность в сложный момент, кстати, взялись и Джейми Ли Кертис, Кайли Дженнер, Марк Цукерберг, принц Гарри, Меган Маркл и другие.

Напомним, ранее экс-супруга Бена Аффлека призналась, что потеряла подругу в пожаре в Лос-Анджелесе. Близкий человек Дженнифер Гарнер жила в районе Pacific Palisades, который подвергся наибольшим разрушениям из-за катастрофы, и погибла в своем доме.

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