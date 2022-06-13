Сейчас больше всего ищут на Донбассе, ведь там идут самые ожесточенные бои.

Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о проекте по поиску пропавших, который она начала после 24 февраля, когда РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины. Отныне он будет транслироваться в марафоне "Единые новости".

Катя перечислила города, из которых сейчас больше всего запросов по поиску пропавших людей.

"Каждый день мы понимаем, как движется фронт, учитывая запросы. То есть даже не нужно открывать новости, мы просто видим количество запросов из того или иного города, и понимаем где горячее всего. Сегодня больше всего запросов из Лисичанска, Рубежного, Попасной, Северодонецка", - прокомментировала звезда. Она подчеркнула, что проект сейчас нуждается в волонтерах, которые бы помогали искать людей непосредственно в городах.

"Мы ежедневно ищем людей на местах и призываем волонтеров присоединяться к нам. Для нас важно сейчас брать списки пропавших людей и просто искать их в больницах. Буквально вчера из Северодонецка привезли большое количество раненых. Мы ищем людей в Днепре, в Запорожье и везде. И уже есть счастливые истории. К сожалению, не всех мы находим живыми, это печальные реалии", - резюмировала Осадчая.

Напомним, друг Зеленского Кошевой прокомментировал намерение идти в политику.

Вас также могут заинтересовать новости: