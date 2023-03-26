Актер встретился с детьми.

Известный актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум прибыл в Украину. Звезда "Властелина колец" встретился с детьми. Актер поделился своими впечатлениями от нашей страны и умилил мыслями о детстве украинцев.

Блум рассказал, что он прибыл в Украину впервые после прошлой поездки, которая происходила еще в 2016 году. Актер не мог представить, что война распространится по всей стране. Однако ему посчастливилось услышать детский смех. Актер посетил детскую точку "Спільно", где малыши могут получить психологическую поддержку, поиграть и научиться чему-то новому.

"Слово "Спільно" на украинском языке означает "разом", и таких центров здесь более 180. Тот, который я посетил сегодня, открыт под землей на станции метро, ради безопасности детей. На несколько часов каждый день родители могут оставить здесь своих маленьких детей и дать им ощущение нормальности, возможность поиграть в игры и просто побыть детьми. Здесь также есть много художественных и ремесленных принадлежностей, чтобы дети могли творчески выражать себя, вдали от давления, нарастающего в зоне боевых действий. Детям в Украине нужно вернуть детство", - подчеркнул Блум.

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Украинцы поблагодарили звезду "Властелина колец" за его поддержку. Актер привлекает внимание к войне в нашей стране и помогает детям, нуждающимся в заботе.

Напомним, недавно звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник обратилась к украинцам. Актриса поддержала нашу страну и заявила, что гордится своими корнями.

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