Парень говорит, что не любит жаловаться на жизнь.

Звездный визажист Егор Андрюшин, который создает яркие макияжи для многих украинских знаменитостей, в частности Ирине Билык, Злате Огневич, Наталье Могилевской и другим, рассказал о своей неизлечимой болезни.

По словам Егора, причиной заболевания стали постоянные нервозы и никакое лечение ему не помогает.

"У меня есть моменты неизлечимые, когда мышцы рандомно трясутся, фацикуляция, то есть спонтанное сокращение и расслабление мышц. Это все из-за неврозов, все на фоне этого. Я пропивал таблетки, но они не помогли. Я не знаю, что мне надо сделать", - откровенно признался Андрюшин в программе "Слава+".

Однако эта болезнь не освобождает 25-летнего парня от армии. Поэтому он отметил, что уже давно стал на учет и не будет себя жалеть или просить сочувствия.

"Я сам добровольно пошел и стал на учет. Пошел и обновил свои данные, чтобы не сидеть, не ждать этого, чтобы не бояться. Если мне вручат повестку, я скажу, что мои данные там уже есть, или пойду скажу, что я прошел комиссию", - добавил Егор.

Как часто у него случаются приступы, когда мышцы начинают трястись - он не отметил.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева впервые рассказала о болезни, с которой борется 6 лет.

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