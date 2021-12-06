В финале шоу "Холостячка" Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного, но поклонники оказались разочарованы ее выбором.

В пятницу состоялся финал второго сезона шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Певица приняла предложение бизнесмена Андрея Задворного, а вот Дмитрию Шевченко, с которым у нее была особая история, она отказала.

Такой выбор главной героини разочаровал поклонников проекте, ведь они были уверены, что победителем будет именно Дмитрий. В результате в социальных сетях начался настоящий буллинг в адрес Златы и Андрея. Да и в целом проект обвинили в не правдивости и в том, что герои действовали сугубо по сценарию.

Читайте также5 звезд-рекордсменов по количеству браков (фото)Хейта было настолько много, что Злата и Андрей не стали молчать. Они ответили недоброжелателям, а другие участники шоу поддержали их в своем выборе. При этом они, вероятно, не смогли справиться с критикой, и пошли на крайние меры. Огневич отписалась от Задворного в Instagram, а он закрыл свою страничку.

К тому же в пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" намекнули, что пара рассталась после проекта.

Напомним, ранее Злата Огневич похвасталась соблазнительными изгибами своего тела.

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Автор: Диана Могилевич