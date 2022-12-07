Он заявил, что Примадонна содержала своих любовников и мужей, а не всю Россию.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов ранее пел оды Алле Пугачевой, однако после ее осуждения войны в Украине он резко изменил риторику. Сейчас он всячески пытается "уколоть" ее, да побольнее.

На этот раз он высказал свое мнение по поводу слов Лаймы Вайкуле, поддержавшей Примадонну на фоне травли ее семьи. На днях певица сказала, что Пугачева содержала всю Россию. Но Соседов с ее мнением категорически не согласен.

"Ничего глупее невозможно себе придумать, она, видимо, совсем выжила из ума. Когда господь хочет наказать человека, он лишает его ума. "Содержала Советский Союз" - она вообще в своем уме? Сама фраза глупая. "Я вносила вклад" если только. Да и какой ты вклад вносила? Кого ты содержала? Ты содержала своих любовников, мужей, вот кого могла содержать, но никак не Советский Союз", - приводит слова Соседова Telegram-канал "Звездная пыль".

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Он добавил, что это, скорее, государство содержало Пугачеву, а не она его. И зрители, которые ходили на ее концерты.

"Дураки, конечно, что ходили, потому что ходить там не на что было, это не тот уровень мастерства и артистизма, на который надо ходить", - подытожил Соседов.

Напомним, ранее Сергей Соседов жестко разнес Аллу Пугачеву и "раскрыл секрет" ее успеха.

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