Артист выступил на концерте Нади Дорофеевой.

Украинская певица Надя Дорофеева отыграла свой первый сольный концерт в Киеве. Поддержать звезду пришел и Дима Монатик, который исполнил с ней песню "Глубоко".

На одной из фотографий, опубликованных в его Instagram, можно увидеть, что во время выступления Дима встал на одно колено перед Надей. Таким снимком он заинтриговал поклонников.

"Она сказала: "да"! Надя, судя по фотоотчетам я не выступал на твоём потрясающем концерте вчера, а делал предложение! Спасибо за прекрасную атмосферу, музыку и за то, что позвала спеть "Глубоко" вместе - обожаю такие моменты импровизации", - подписал фото Дима.

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"Ахахах, Дима, у меня истерика. Я говорю "да"", - отреагировала Надя. Также на такой пост Монатика отреагировал и супруг Дорофеевой Владимир Дантес: "Наша жизнь не будет прежней".

"Топ-новость, Монатик сделал Дорофеевой предложение, скоро заголовки на всех интернет-площадках", "Подкат засчитан", "Ребята, вы крутые", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич