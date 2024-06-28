Менеджер артистка рассказал о его вредной привычке.

Недавно фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер ушел из жизни. Что стало причиной смерти - сначала было неизвестно, однако сейчас менеджер артиста рассказал подробности трагедии. Об этом пишет издание People.

Оказалось, что 49-летний мужчина умер в собственном доме в Лос-Анджелесе из-за передозировки наркотиками.

"Сет Бинзер после борьбы с зависимостью и стремительного успеха Crazy Town с песней "Butterfly", так и не смог выйти на более успешный уровень, чтобы справиться со своей зависимостью. Мы все пытались, но в конце концов все потерпели неудачу, иначе он все еще был бы здесь", - рассказал менеджер.

Мужчина подчеркнул, что смерть произошла из-за смешивания нескольких наркотических препаратов.

"Причиной смерти стало сочетание рецептурных препаратов и наркотиков, купленных на улице. Он был хорошим другом и очень хотел вылечиться, но, к сожалению, никто не имел соответствующих инструментов, чтобы помочь, включая меня", - добавил мужчина.

Что известно о Сэте Бинзере

Сет начал заниматься музыкой с 1992 года. Свою популярность он получил в составе группы Crazy Town. Творчество коллектива сочетало элементы рэпа, рока и металла.

Самый известный хит музыкантов был "Butterfly", который вышел в 2000 году и сразу получил признание. В частности, трек стал международным хитом, вошел в десятку лучших клипов века MTV и занял первую строчку в чарте Billboard Hot 100.

В 2003 году группа Crazy Town распалась, после чего Сет начал сольную карьеру. Через 10 лет его арестовали за хранение наркотических веществ.

Напомним, ранее стали известны новые детали смерти звезды "Пиратов Карибского моря" от укуса акулы.

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