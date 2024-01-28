Певица встала на защиту известного композитора.

Украинская певица Евгения Власова впервые рассказала, общается ли со своим кумом Константином Меладзе, который во время полномасштабного вторжения так и не высказал свою позицию.

"Так у нас есть общение. Мы не обсуждаем тему войны, это во-первых. Во-вторых, я человек, которому нечего терять в отношении России. Все украинские певцы моего поколения пытались добраться до той России, но не всем это удалось. Есть люди, которые там имеют большой вес, и Костя, и Валерий из тех людей. Это же не политики, это творческие люди, которых обожают и любят люди за их творчество", - сказала Евгения в интервью Rostyslove Production.

Она добавила, что не стоит сразу осуждать Меладзе, ведь никто не знает, что на самом деле у братьев происходит в жизни.

"Приходит война и просто разрушает все в жизни этих людей. И к ним много претензий: "А почему вы так не сделали? А почему это сделали?", а хоть кто-то задумался, что в жизни этих людей? Всем хочется крови и мяса, чтобы сказали: "Те плохие, все будет так и эдак". А почему так люди говорят? Потому что чужими руками загребать жар всегда легко", - отметила певица.

Власова встала на сторону Меладзе и заговорила об их вероятных трудностях.

"Эти люди оказываются в таком состоянии, мне даже трудно представить. Все деньги там, которые заработаны честным творческим процессом", - сказала женщина.

Певица добавила, что если бы у Константина Меладзе была бы возможность вывезти свои средства из России и закрыть бизнесы - он бы это сделал. Однако ведущий подчеркнул, что братья Меладзе не осудили и вторжение РФ в Грузию, на что Евгения ответила так:

"Если люди так делают - это позиция. Можем мы их осуждать за это? Не знаю. Мы можем делать свои выводы внутренние. Но разве мы все так совершенны в какой-то момент жизни? Разве у нас не было моментов, когда мы были слабыми?"

Напоследок она добавила, что обсуждает с Константином лишь духовные вещи.

"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только сообщениями. Он так, как и мы, проживает это очень тяжело. Константин Меладзе - это человек, как и мы с вами. Со своими страхами и победами, успехами и проигрышами", - подчеркнула Евгения.

Реакция зрителей

Слова Власовой вызвали негативную реакцию среди зрителей. Они начали писать хейтерские комментарии под видео.

"Мерзко это слушать. Это поф*г, что человек не осудил военное вторжение ни в собственное государство, ни там, где он работал много лет"

"Позор! Меладзе боится потерять кровавые российские деньги? Где он сейчас? Отсиживается за границей? Разве Меладзе потерял жизнь родных и близких людей?"

"Совершенно неуместно говорить о гениальности и творчестве Меладзе, защищая его тогда, когда люди в нашей стране погибают каждый день".

Напомним, недавно Евгения Власова говорила о сложном эмоциональном состоянии, которое было у нее последние годы.

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