Артист рассказал, чем ему запомнилась украинская певица.

Российский артист Валерий Меладзе дал интервью скандальной ведущей Ксении Собчак, в котором высказал свое мнение по поводу украинской певицы Оли Поляковой.

Недавно их коллеги по цеху Ани Лорак и Татьяна Найник рассказали, что Константин Меладзе их домогался. Вокруг этой истории разгорелся настоящий скандал. И тогда Оля Полякова решила поддержать девушек и подтвердила их слова. Так, она рассказала, что Константин и к ней проявлял неоднозначное внимание и даже пытался усадить ее к себе на коленки.

Разумеется, Ксения Собчак не обошла стороной эту историю, и спросила у Валерия, что он думает по этому поводу.

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"Я помню ее (Олю Полякову, - УНИАН). Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев", - заявил артист.

Также он добавил, что его брат достаточно интеллигентный человек, чтобы приставать к артисткам. Да и вообще, по словам Валерия, Ани Лорак не во вкусе Константина.

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Автор: Диана Могилевич