Певица отдыхает со своей семьей на Мальдивах.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует на пляже.

Звезда сейчас отдыхает со своей семьей на Мальдивах. На одном из фото она позирует в коричневом раздельном купальнике, наверх которого надела белую кофту. При этом она ее распахнула, тем самым засветив свою фигуру.

Интересно, что 15-летняя дочь Поляковой Маша обнародовала на своей страничке похожие фотографии. Девушка позировала в ярком желтом купальнике.

"Мама будет раздеваться медленно, а я быстро", - написала Маша.

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Автор: Диана Могилевич