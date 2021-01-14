Полякова показала фигуру / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует на пляже.
Звезда сейчас отдыхает со своей семьей на Мальдивах. На одном из фото она позирует в коричневом раздельном купальнике, наверх которого надела белую кофту. При этом она ее распахнула, тем самым засветив свою фигуру.
Полякова показала фигуру / instagram.com/polyakovamusic
Интересно, что 15-летняя дочь Поляковой Маша обнародовала на своей страничке похожие фотографии. Девушка позировала в ярком желтом купальнике.
"Мама будет раздеваться медленно, а я быстро", - написала Маша.
Маша позировала на пляже / instagram.com/mashapolyakova
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