Оля удивила фанатов / instagram.com/cybulskaya
Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке она предстала с ведущими программы "Утро с Украиной". Для съемок в программе она надела красные шорты с цепями, ботфорты на высоком каблуке и болеро.
Такой яркий образ она разбавила полупрозрачным белым сексуальным боди, сквозь которое просвечивалось ее тело. Буквально за час фото набрало почти 10 тысяч лайков.
Оля засветила грудь / instagram.com/cybulskaya
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