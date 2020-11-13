Оля Цибульская показала сексуальный "лук".

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала с ведущими программы "Утро с Украиной". Для съемок в программе она надела красные шорты с цепями, ботфорты на высоком каблуке и болеро.

Такой яркий образ она разбавила полупрозрачным белым сексуальным боди, сквозь которое просвечивалось ее тело. Буквально за час фото набрало почти 10 тысяч лайков.

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Автор: Диана Могилевич