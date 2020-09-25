Исполнительница призналась, что "кайфует" от результата.

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская решила изменить стрижку, хотя большинство поклонников проголосовали за то, чтобы она этого не делала.

Читайте также"Вы будете шокированы": певица Оля Цибульская показала архивное фотоСнимки, на которых она с новой прической, исполнительница опубликовала в своем Instagram.

«Кисы, вы вчера проголосовали против короткой стрижки. А я сделала. Когда так сильно хочется - страшно себе отказывать. Кайфую от результата», – отметила она в подписи к фото.

Подписчикам ведущей понравился ее новый имидж: «Ты мне очень нравишься с новой стрижкой. И самое главное, ты свободна, легка и не боишься экспериментов, потому что уверена в себе и знаешь, чего хочешь», «Я из-за этой Цибульской обрезала косы, а она взяла и снова укоротила», «Класс», «Очень идет», «Какая стильная».

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Автор: Катерина Шварц