Певица дала совет подписчикам, как не попасть в ловушку преступников.

Известная украинская певица Оля Цибульская, известная хитами "Цьомаю", "Киця", "Сонечко", попала в неприятную ситуацию. Исполнительница стала жертвой мошенников и раскрыла их преступную схему.

В своем Instagram артистка сообщила, что у нее пытались угнать авто. По словам звезды, неизвестные заблокировали руль ее машины. Сев в автомобиль, Цибульская не смогла завести двигатель. Она позвонила в автосервис, где ей объяснили, что таким образом сейчас воруют транспорт.

Мошенники выжидали, когда Ольга выйдет из машины, чтобы похитить его. Неприятная ситуация произошла со знаменитостью сегодня, 4 января, но она не растерялась и не оставила машину без присмотра.

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"Мою машину прямо сейчас пытаются украсть. Рассказываю схему воров. Я прихожу, завожу авто, а оно не заводится. Сначала подумала, что села батарейка, а потом позвонила в сервис. Мне объяснили, что таким образом сейчас воруют машины. Воры блокируют руль, чтобы ты не мог никуда поехать. Ты пробуешь открывать машину ключом, они считывают код, по которому машина открывается. И пока ты ищешь батарейку, они тихонько подходят и уезжают", - рассказала исполнительница.

Благодаря осторожности Ольги и советам профессионалов преступникам не удалось реализовать задуманное. Звезда все время находилась в авто и ждала своего отца, который приехал ей на помощь. По словам певицы, это уже второй раз с ней происходит подобный инцидент. Несколько лет назад у нее уже угнали автомобиль, который в конце концов вернули правоохранители. Певица обратилась к злоумышленникам и предостерегла их быть осмотрительными, потому что на этот раз она придаст мошенничеству огласку.

"Я сижу жду отца, чтобы мы могли забрать авто. А больше всего шокирует то, что несколько лет назад у меня уже украли машину и полиция ее вернула. Не понимаю, как в такое время у воров поднимается рука. Только попробуйте - я вас найду и во второй раз. И сделаю это публично на этот раз", - подчеркнула Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская рассказала о несчастном случае в собственном доме. Певица получила синяки на руках и спине.

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