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"Только не это": певица Оля Бузова кардинально изменила имидж (фото)

12:31, 19 июля 2020
Звезды
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Оля показала фото / instagram.com/buzova86

Звезда примерила парик с длинными волосами в цвете блонд. Она спросила у фанатов, может ей снова перекраситься в блондинку.

"Оленька, тебе всё идёт абсолютно. Ты умница и красавица", "Без разницы, тебе любой цвет идёт", "Нет, брюнеткой тебе лучше", "Только не это, пожалуйста", - написали фанаты.

Бузова показала фото / instagram.com/buzova86

Как сообщал УНИАН, в сеть слили эротические фото Бузовой, которые не вошли в Playboy.

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