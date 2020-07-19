"Только не это": певица Оля Бузова кардинально изменила имидж (фото)
12:31, 19 июля 2020Звезды
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Бузова опубликовала новое фото.
Оля показала фото / instagram.com/buzova86
Российская певица Оля Бузова опубликовала в Instagram фотографию, где предстала в абсолютно новом образе.
Звезда примерила парик с длинными волосами в цвете блонд. Она спросила у фанатов, может ей снова перекраситься в блондинку.
"Оленька, тебе всё идёт абсолютно. Ты умница и красавица", "Без разницы, тебе любой цвет идёт", "Нет, брюнеткой тебе лучше", "Только не это, пожалуйста", - написали фанаты.
Бузова показала фото / instagram.com/buzova86
Как сообщал УНИАН, в сеть слили эротические фото Бузовой, которые не вошли в Playboy.
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