В сеть слили эротические фото Бузовой, которые не вошли в Playboy

Экс-участница "Дома-2" в четвертый раз разделась для обложки издания.

Опубликованы эротические снимки российской певицы Ольги Бузовой, которые не вошли в новый выпуск мужского журнала Playboy.

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Известно, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в четвертый раз разделась для обложки издания.

Опубликованные кадры были сделаны на природе, у загородного дома и внутри жилого здания. На большинстве из них Бузова в купальнике. При этом на эротических фото она не обнажает грудь.

Ранее УНИАН писал, что Бузова снялась в пикантной фотосессии для глянцевого журнала Playboy.

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