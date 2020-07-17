В сеть слили эротические фото Бузовой, которые не вошли в Playboy
18:55, 17 июля 2020Звезды
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Экс-участница "Дома-2" в четвертый раз разделась для обложки издания.
Фото Бузовой для Playboy / фото Telegram-канал Super
Опубликованы эротические снимки российской певицы Ольги Бузовой, которые не вошли в новый выпуск мужского журнала Playboy.
Читайте также"Трусы напоказ, молодец": сеть ужаснул костюм певицы Бузовой (фото)Несколько фотографий выпустил Super в своем Telegram-канале.
Известно, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в четвертый раз разделась для обложки издания.
Опубликованные кадры были сделаны на природе, у загородного дома и внутри жилого здания. На большинстве из них Бузова в купальнике. При этом на эротических фото она не обнажает грудь.
Фото Бузовой для Playboy / фото Telegram-канал Super
Ранее УНИАН писал, что Бузова снялась в пикантной фотосессии для глянцевого журнала Playboy.
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