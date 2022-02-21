В кадре Сумская целуется с Борисюком.

Украинская актриса Ольга Сумская обнародовала фотографию, на которой целуется с Виталием Борисюком за спиной Евгения Паперного.

"Пока муж повернулся к коллеге, поцелуй с любовником. История одного фото. Банкет после премьеры "Кандид". 1991 год", - подписала кадр актриса.

Отметим, Ольга была замужем за Паперным в период с 1987 года по 1991 год. В этот период она познакомилась с артистом Виталием Борисюком, в которого впоследствии влюбилась.

Неоднократно Сумская говорила о том, что изменяла своему супругу с Борисюком. А однажды Евгений и вовсе "спалил" ее. В сумочке Ольги он нашел фотографию Виталия и сразу все понял. Конечно, развода было не избежать. И вот уже 25 лет Сумская счастлива в браке с Борисюком.

Напомним, ранее Ольга Сумская в интервью УНИАН рассказала о том, как начинала карьеру, какие роли считает знаковыми, о съемках новой комедии "Любовь и Блогеры" и о том, как удается держать себя в форме.

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