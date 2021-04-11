Актриса стала участницей шоу.

Украинская актриса Ольга Сумская приняла участие в развлекательном шоу "Липсинк баттл".

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Она должна была спародировать Дженнифер Лопес и выступить с песней On The Floor. На сцену Сумская вышла в боди с дождиком, затем взобралась на пилон и даже потрясла ягодицами.

Супруг актрисы Виталий Борисюк выразил восторг танцами Ольги.

"Это лучше, чем ролевые игры", - сказал он.

Липсинк баттл: что известно

"Lip Sync Battle" – это шоу звездных пародий, которое уже успело стать хитом в более чем 10 странах мира.

Вас ждет феерическое шоу-пародий, где известные люди перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой ожесточенный батл за звание лучшего пародиста.

Борьба звезд, а также яркие костюмы и декорации никого не оставят равнодушными и гарантированно поднимут настроение зрителям.

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Автор: Диана Могилевич