Ольга Фреймут похвасталась стройными ножками в мини-шортах

Телеведущая показала свои оголенные ноги.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в белой футболке и синих коротеньких шортиках. Телеведущая выставила напоказ свои стройные ножки.

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Стоит отметить, что поклонники телеведущей оценили ее стройные ножки и заявили, что Фреймут выглядит достойно.

"Мы пили просекко в саду моей подруги. Солнышко, у каждого по трое детей, силуэты наших мужчин на фоне стильного дома с бассейном", - написала Фреймут.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная украинская ведущая Ольга Фреймут показала фото в бикини.

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