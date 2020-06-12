Ольга Фреймут похвасталась стройными ножками в мини-шортах
16:51, 12 июня 2020Звезды
181 0
Телеведущая показала свои оголенные ноги.
Фреймут опубликовала новое фото / фото УНИАН
Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в белой футболке и синих коротеньких шортиках. Телеведущая выставила напоказ свои стройные ножки.
Читайте такжеХайди Клум обвинили в бодишейминге
Стоит отметить, что поклонники телеведущей оценили ее стройные ножки и заявили, что Фреймут выглядит достойно.
"Мы пили просекко в саду моей подруги. Солнышко, у каждого по трое детей, силуэты наших мужчин на фоне стильного дома с бассейном", - написала Фреймут.
Ольга Фреймут показала ноги / фото instagram.com/freimutolia
Как сообщал УНИАН, ранее популярная украинская ведущая Ольга Фреймут показала фото в бикини.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter