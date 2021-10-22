По словам Фреймут нет ничего хуже, чем пьяная женщина.

На днях в сети завязалась дискуссия из-за заявления "Мисс Украина Вселенная 2021" Анны Неплях о том, что она пьет водку.

Но могут ли леди позволить себе этот крепкий напиток - рассказала известная телеведущая и специалист по этикету Ольгу Фреймут, пишет "КП в Украине".

"Нет ничего хуже, чем пьяная женщина. А от водки: волочатся ноги, портится дикция, глаза рассматривают нос. От этого даже симпатичная дама становится похожей на креветку. Все лицо становится красным и смятым, будто его постирали в машинке при высокой температуре и забыли выкрутить. Я уже молчу о неконтролируемых разговорах, рвотае и отвратительном дыхание", - отметила Фреймут.

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Фреймут также рассказала о водочном этикете - будет полезным для тех, кто все же решил попробовать крепкий напиток.

Вообще крепкий алкоголь, такой как виски или бренди, не закусываем. Все эти шоколадки и кружочки лимонов с воткнутыми зубочистками - выдумка алкоголиков. Но водка - исключение. Ее закусывать нужно. Икрой, желательно, а не луковицей.

Водку пьем охлажденной из рюмок. До дна. Нос локтем не натираем. Хлебом и другими продуктами/предметами не занюхиваем. Одна моя коллега во время поездки в поезде выпила рюмочку (это были ее личные запасы, я ей не наливала), потом схватила меня за голову и занюхала выпитое.

Между первым и вторым питьем паузы не делаем. Пьем одну рюмку за другой.

Водка требует тостов во время трапезы. Тогда как другие напитки пьют молча (произносят тост разве в разгаре ужина или по его завершении).

Водку пьют при печальных жизненных обстоятельствах. Для празднования лучше выбрать шампанское.

Говорить водочному брату "Ты меня не уважаешь, пей давай" - неграмотно и невежливо. Не всем здоровье позволяет пить такой крепкий алкоголь.

"Бабушка моей старшей дочери - британка. Как-то прилетела в тогдашний еще Советский Союз и попала на официальный прием. Ее удивление не описать, когда гостям за столом наливали не вино, а водку. В результате она выливала все в вазон, который к счастью был рядом. Я сама пью водку. Но только в коктейлях. Любимый - Космополитен", - отметила Фреймут.

Отметим, победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021" стала 27-летняя модель и инстаграм-блогер Анна Неплях. В 2017 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". Неплях была участницей шоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком.

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Автор: Виктория Гордиенко