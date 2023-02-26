По его словам, певица - бизнесмен, а не человек сцены.

Украинский артист Олег Скрипка осуждает артистов, которые до 24 февраля были аполитичными, а после резко "переобулись" и начали писать песни на украинском языке.

На YouTube-канале "Твой город" он рассказал, что есть люди сцены, а есть бизнесмены. Так вот, Надя Дорофеева, по его словам, часть второй группы людей.

"Это патриотический цинизм, искренние циники. Есть человек сцены, есть бизнесмен сцены. На сегодня такие механизмы, что люди приходят и наблюдают на сцене бизнесменов. Они классно построили карьеру, а некоторые из них более-менее нормально поют", - сказал Скрипка.

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В Украине культурная катастрофа, считает Скрипка. На наш шоу-бизнес было оказано российское влияние, и после полномасштабного вторжения ничего не изменилось.

"То есть был русскоязычный контент и какие-то украиноязычные дурачки. Если забрали русскоязычный контент, что мы оставляем? Если механизм то же. Нужно, чтобы был качественный продукт, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова о свободе", - добавил артист.

Надя Дорофеева была аполитичной

Надя Дорофеева с 24 февраля 2022 года перешла на украинский язык и выразила поддержку своей родной стране. Однако, как признается знаменитость, долгое время она считала себя аполитичной.

После полномасштабного российского вторжения она осознала, что Россия - страна-преступник и что творчество не бывает аполитичным. Она добавила, что ей стыдно за то, что она когда-то сотрудничала с российским рынком.

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