ULTRA и сама едва не погибла во время стрельбы.

Украинская певица ULTRA рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты убили ее супруга, да и сама она едва не погибла, спасаясь от вражеских пуль.

Об этом сообщает ТСН.

Звезда призналась, что они с мужем долго сомневались, уезжать из Киева или нет. Но, когда начался бой на Житомирской трассе, они приняли решение уехать в более безопасное место.

По дороге, на трассе возле Белой Церкви, они стали свидетелями стрельбы. По словам певицы, оккупанты расстреляли машину ее супруга, а затем пули начали лететь и по ее машине.

"По дороге под Киевом началась стрельба. Мой муж остановился на обочине. Я ехала за ним в другой машине и тоже остановилась. Сразу позвонила ему, попросила лечь на пол. В ответ он сказал мне: "Мила, я тебя люблю. Я хочу жить. Меня убивают". Потом, я звонила снова и снова. Но уже никто не отвечал… Я слышала выстрелы, один за другим. А сама лежала, вздрагивая на полу своего авто, с надеждой, что все хорошо, что мой любимый не отвечает, потому что телефон уже не с ним. Я звонила снова и снова. Но ответа не было", - рассказала ULTRA.

Затем, когда стрельба поутихла, ULTRA вышла из своей машины и увидела, что ее мужа убили. Она не понимала, почему именно он погиб во время войны, а она осталась жива.

Сейчас уже прошло более полугода со дня этой трагедии, и девушка признается, что готова исполнить мечту мужа - прославить их песни на весь мир.

Певица ULTRA: творчество

Известно, что ULTRA творила вместе со своим супругом. Они мечтали, чтобы их песни пела вся Украина и Европа.

"Сейчас прошло уже более полугода, как случилась эта трагедия. И я поняла, что я хочу жить и творить ради него. Мой муж был также музыкантом, человеком, который писал тексты, музыку и аранжировку к моим песням. Он очень хотел, чтобы наши песни пела вся Украина и Европа", – добавила ULTRA.

Напомним, 27 сентября умер известный российский певец Борис Моисеев. На момент смерти ему было 68 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: