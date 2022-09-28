Звездный хореограф находится в США вместе с сыном и своей супругой.

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма практически сразу после начала полномасштабной войны отправился с сыном и супругой Лилией в США. Вместе с этим Яма пропал из медиапространства, что не на шутку насторожило фанатов.

Сейчас подписчики задали в Instagram-блоге вопрос его жене Лилии о том, почему Влад не остался защищать дом. Вот что она ответила:

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"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого".

Также супруга Влада Ямы добавила, что хореограф сейчас без дела не сидит и активно занимается помощью украинским беженцам в США.

"Благодарна мужу за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогаем на своем фронте", - добавила Лилия.

Напомним, когда умерла Руслана Писанка летом 2022 года, Влад Яма не стал молчать, поскольку очень много времени проводил с покойной знаменитостью во время работы на ТВ-шоу. Он рассказал, замечал ли болезнь Писанки во время работы с ней.

Также УНИАН писал, что Влад Яма опубликовал полуголое фото жены в день ее рождения.

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