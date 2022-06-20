Он призвал волонтеров помочь всем, чем они могут.

Украинский музыкант Александр Положинский рассказал, что на фронте сгорела боевая машина со всеми вещами. У него остались только те вещи, которые были на нем.

"Сгорел автомобиль с вещами. У меня и еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Хорошо пострадала также наша техника – автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то удерживается из последних сил. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом", - написал Положинский на своей странице в Facebook.

Он добавил, что все его сослуживцы остались живы и здоровы. Да, и с ним, к счастью, все в порядке.

"Со мной все хорошо, все хорошо с выходящими вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал", - добавил музыкант.

Кроме того, Положинский попросил волонтеров о помощи. Он отметил, что тех денег, которые остались у него на счету, не хватит на то, чтобы покрыть все расходы.

Напомним, ранее Положинский показал зажигательные танцы своих собратьев на передовой.

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