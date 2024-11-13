Поведение охранника возмутило пользователей и они раскритиковали его.

После одного из концертов известной украинской певицы Jerry Heil, она же Яна Шемаева, произошел неприятный инцидент, который возмутил юзеров в сети. Охранник грубо ответил поклоннице звезды и нарвался на хейт.

Присутствующие сняли момент на видео и распространили его TikTok. Оказалось, что автором стала девушка, которая хотела спеть песню о слове, которое скажет исполнительница.

После концерта она подошла к кумиру и попросила Jerry Heil сказать любое слово, чтобы она могла придумать композицию. Однако девушка не успела пообщаться с артисткой.

На нее сразу набросился охранник знаменитости. Он грубо ответил ей: "Нет девочка, не задерживай". Стоит указать, что фраза прозвучала на русском языке, хотя сама Шемаева общается исключительно на украинском.

Точно неизвестно, кем именно был этот мужчина, однако в сети предположили, что он является охранником звезды, потому что вел себя соответственно. Слова и поведение так называемого охранника возмутили пользователей и они поделились своим недовольством в комментариях под видео девушки:

"А что это за русский у Яны на подхвате?"

"Почему отвечает охрана, не дав ответить Яне?"

"У Яны охранник русскоротый, бе"

"Кого-то еще выбесил этот тип"

"Тот, кто говорил не задерживать, потратил на свои слова больше времени, чем автор видео и сама Джерри вместе".

Напомним, ранее Jerry Heil удивила новым звучанием хита "Охрана, отмена". Певица впервые за много лет спела этот трек на концерте.

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