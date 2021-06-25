С 2017 по 2020 годы россиянин находился в "черном списке".

Минкульт не получал представления Службы безопасности включить о российского рэп-исполнителя Басту в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства.

Накануне СМИ писали, что спецслужба направила в Минкульт соответствующий запрос о внесении россиянина в "черный список" и, соответственно, запрете на въезд.

"Информация о наличии такого обращения в медиа – не соответствует действительности. В случае поступления запроса от СБУ, МКИП обязательно рассмотрит его в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Читайте также"Лучше сдохнуть в России": звезда "Школы" Лиза Василенко попала на "Миротворец"В Службе безопасности Украины, в ответ на запрос УНИАН, ранее подтвердили, что трехлетний запрет на посещение Украины для этого артиста уже истек, и не может быть автоматически продолжен. Информации о повторном нарушении Вакуленко украинского миграционного законодательства пока нет.

Как отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко, Служба безопасности в свое время проинформировала Госпогранслужбу о том, что Баста незаконно посещал Крым, и на сегодня решение о пересечении или не пересечении им украинской границы должны принимать именно пограничники.

25 и 26 июня у Басты запланированы концерты в Киеве. С 2017 по 2020 годы россиянин находился в "черном списке" лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Рэпер неоднократно посещал оккупированный Крым и снимался в российском пропагандистском фильме на территории полуострова.

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Автор: Яна Ставская