После участия в шоу "Холостячка" артистка больше не хочет выносить на всеобщее обозрение свою личную жизнь.

Украинская певица Злата Огневич, которая ранее принимала участие в шоу "Холостячка" в попытке найти свою любовь, теперь решила скрывать личную жизнь от глаз общественности. Сейчас звезда заявила, что считает вопрос о браке и детях самым бестактным.

Увы, ей часто его приходится слышать как от близких людей, так и от поклонников. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Дом".

"Это самый некорректный вопрос, который только можно задать. У каждого человека есть свои личные причины, почему не замужем, нет детей. Есть женщины, которым здоровье не позволяет. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом? Это делают очень близкие люди, подруги, семья, отец. Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей?" - резко возмутилась певица.

Огневич добавила, что в последнее время начала довольно резко отвечать на вопросы такого рода:

"Это не ваше дело! Я говорю: "Я обязательно расскажу вам, когда рожу ребенка или выйду замуж".

Личная жизнь Златы Огневич

В шоу "Холостячка" Злата в финале сделала выбор в пользу бизнесмена Андрея Задворного, но уже через полтора месяца они расстались. Инициатором стал Андрей, у которого пропали чувства к певице. Данное событие Огневич переживала сложно.

Напомним, Злата Огневич получила от россиян предложения о сотрудничестве.

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