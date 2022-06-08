Никита Добрынин, Виктор Павлик / коллаж из фото

Наверное, каждый мужчина в этом мире когда-то мечтал о сыне. У кого-то эта мечта осуществилась. Сегодня УНИАН предлагает посмотреть на звездных родителей и их детей, которые поражают невероятным сходством.

Сергей Притула

У Сергея Притулы трое детей - две дочери и сын. Старшему ребенку уже 14 лет. Известно, что сын Дмитрий появился у Притулы в браке с Юлией Андрийчук. Пара поженилась в 2007 году, но вскоре рассталась. Позже он женился на Екатерине Сопельник, которая родила ему дочерей Соломия и Стефанию.

Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua

Юрий Горбунов

Еще один счастливый отец сыновей Юрий Горбунов. Телеведущая Катя Осадчая подарила ему прекрасных мальчишек. К слову, их старший совместный сын Иван очень похож на своего отца. Посмотрите сами!

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Никита Добрынин

Никита Добрынин почти год назад впервые стал отцом. Сына Льва ему подарила победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова. Известно, что после проекта пара начала жить вместе, а вскоре они сыграли пышную свадьбу. В июле 2021 года у них родился сын.

Никита Добрынин / instagram.com/nikitadobrynin

Виктор Павлик

Виктор Павлик нечасто делится семейными фотографиями в своих социальных сетях, но видно, что он не может нарадоваться своему маленькому сыну Михаилу, которого ему подарила молодая супруга Екатерина Репяхова. К слову, их сходство невероятно поражает.

Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

Эдгар Каминский

Пластический хирург Эдгар Каминский - отец двоих прекрасных деток. Его экс-супруга Слава Каминская дала жизнь девочке Лауре и мальчику Леону. И если дочь больше похожа на свою звездную маму, то сын - точная копия отца.

Эдгар Каминский / instagram.com/edgar_kaminskyi

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