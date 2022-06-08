Такое ощущение, что у них одно лицо на двоих.

Наверное, каждый мужчина в этом мире когда-то мечтал о сыне. У кого-то эта мечта осуществилась. Сегодня УНИАН предлагает посмотреть на звездных родителей и их детей, которые поражают невероятным сходством.

Сергей Притула

У Сергея Притулы трое детей - две дочери и сын. Старшему ребенку уже 14 лет. Известно, что сын Дмитрий появился у Притулы в браке с Юлией Андрийчук. Пара поженилась в 2007 году, но вскоре рассталась. Позже он женился на Екатерине Сопельник, которая родила ему дочерей Соломия и Стефанию.

Юрий Горбунов

Еще один счастливый отец сыновей Юрий Горбунов. Телеведущая Катя Осадчая подарила ему прекрасных мальчишек. К слову, их старший совместный сын Иван очень похож на своего отца. Посмотрите сами!

Никита Добрынин

Никита Добрынин почти год назад впервые стал отцом. Сына Льва ему подарила победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова. Известно, что после проекта пара начала жить вместе, а вскоре они сыграли пышную свадьбу. В июле 2021 года у них родился сын.

Виктор Павлик

Виктор Павлик нечасто делится семейными фотографиями в своих социальных сетях, но видно, что он не может нарадоваться своему маленькому сыну Михаилу, которого ему подарила молодая супруга Екатерина Репяхова. К слову, их сходство невероятно поражает.

Эдгар Каминский

Пластический хирург Эдгар Каминский - отец двоих прекрасных деток. Его экс-супруга Слава Каминская дала жизнь девочке Лауре и мальчику Леону. И если дочь больше похожа на свою звездную маму, то сын - точная копия отца.

Вас также могут заинтересовать новости: