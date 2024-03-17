Он продолжает молчать о войне в Украине.

Одессит Денис Устименко, более известный благодаря сценическому псевдониму Джиган, показался с российским паспортом. Рэпер, который молчит о войне и поддерживает политику диктатора, цинично пошел на выборы с новым документом.

Предатель опубликовал сторис с избирательного участка, на которой видно, что лежит в стороне его красный паспорт, а он ставит галочку напротив фамилии агрессора Путина, который более двух лет ведет кровавую войну против Украины и отдает приказы уничтожать все украинское.

К слову, в сторис Джиган сделал отметку геолокации, что находится сейчас не среди оккупантов, а Главном консульстве РФ в Дубае.

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К слову, на днях произошла трагедия в его родной Одессе. Из-за ракетного удара, нанесенного российской армией, погибли по меньшей мере 14 человек, а почти полсотни получили ранения. Повреждения получила также гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки и автотранспорт. Однако эти события Джиган продолжает игнорировать и не осуждает настоящий геноцид своего народа.

Напомним, ранее предательница Таисия Повалий показалась с российским паспортом. Она отметила, что ее переполняет гордость из-за того, что она теперь является "частью великого народа".

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