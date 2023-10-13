Юзеры не смогли сдержать эмоций.

После похорон народной артистки Украины Нины Матвиенко в сети начало распространяться видео, где певица обращается к своей дочери Антонине. Несмотря на то, что впервые это видео появилось еще в 2022 году, сегодня оно вызвало больше эмоций.

В ролике Нина Митрофановна говорит о том, что очень любит свою дочь и скучает по ней. Она говорит, что ей не спится ночами из-за разлуки с родным человеком.

Отметим, в начале полномасштабного российского вторжения Тоня Матвиенко вместе с детьми уехала за границу и только через какое-то время вернулась домой.

"Пусть лучше будет та кухня грязная, что-то несделанное, пусть лучше все это снова повторится, но чтобы ты там была. Там может никого не быть, но, если тебя нет, там нет дома", – сказала Нина Матвиенко.

Как отреагировали пользователи сети

"Золотые искренние слова"

"Плачу вместе с ней"

"Настоящая украинская мама"

"Моей мамы нет уже 14 лет, но после того как я вас послушала, такое ощущение, что послушала ее"

"Никто и никогда не будет так любить, как мама"

Напомним, Нина Матвиенко умерла 8 октября. Ее дочь Тоня озвучила последнюю волю своей матери. Она сказала, что Нина Митрофановна не хотела, чтобы кто-то знал о ее последних днях жизни. Она хотела, чтобы ее запомнили такой, какой она была при жизни.

11 октября певицу похоронили. Попрощаться с ней пришло очень много людей, в том числе и знаменитости.

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