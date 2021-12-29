Журналист позировал с пеной на подбородке.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал снимок, на котором лежит в ванне с пеной.

В кадре он предстал обнаженным, поэтому можно заметить растительность на его груди. А также он намазал пену на подбородок, как у Деда Мороза.

Читайте такжеУкраинка с самыми большими скулами показала себя до пластики: реакция соцсетей"Джинн Гордон или старик Гордоныч - кому как нравится", - подписал снимок журналист.

Поклонников позабавило такое фото, и они принялись активно комментировать снимок.

"Святой Дмитрий", "Требую торт "Гордон в пене"", "Дмитрий Ильич, вы как-то устало выглядите", "Гордон Хоттабыч", "Дмитрий, вы Дед Мороз?", "Шерсть", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон похвастался забавным фото с Владимиром Зеленским.

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