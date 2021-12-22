На снимке они выглядят достаточно забавно.

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В кадре и Гордон, и Зеленский позируют в черных классических костюмах с белыми рубашками. При этом президент дополнил свой образ темным галстуком. Оба они забавно улыбаются на камеру.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал, как с женой и Зеленским жарил шашлыки. Но соцсеть Instagram удалила это фото. Позже журналист объяснил, по какой причине фото было удалено.

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