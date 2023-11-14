Известную песню артистки Jerry Heil пользователи сети преобразили по-новому.

В социальных сетях стала вирусной уже известная песня артистки Jerry Heil. Это трогательный тренд, где люди показывают свои семейные фотографии, полные заботы и любви. Пользователи снимают видео под хит Jerry Heil - "Пісня про діда", который касается неравнодушных сердец.

Напомним, что в 2022 году Jerry Heil презентовала лирическую песню с рождественским настроением – "Пісня про діда". Тогда артистка поделилась информацией о семейных традициях на рожденственские праздники. Она вспомнила покойного дедушку, которого на праздник всегда ждет на подоконнике рюмка водки и кутья.

Знаменитость тепло говорила о деде и подчеркивала, что он очень красиво пел. В селе Тарасовка Белоцерковского района никто не мог его превзойти в мастерстве исполнять украинские песни.

"Песня о деде" украинской певицы наполнена глубокими воспоминаниями о родном деде Василии. Теперь она снова стала актуальной в социальных сетях. Обычно пользователи демонстрируют архивные семейные фотографии с подписью: "За каждой счастливой девочкой стоит...". Эти ролики посвящены преимущественно дедушкам и другим родным людям, о которых нельзя забыть.

Ранее УНИАН писал, что блогер Беспалов "разоблачил" Джерри Хейла. Блогер считает, что артистка лицемерила и обманывала людей, рассказывая о том, что не имела сексуального опыта.

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