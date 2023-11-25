Шейнис Паласиос пыталась скрыть свои политические взгляды.

Победительница конкурса "Мисс Вселенная 2023" Шейнис Паласиос из Никарагуа попала в громкий политический скандал. На родине всплыли неугодные властям моменты из прошлого красавицы.

Издание ABC News пишет, что оппозиция Никарагуа использовала биографию девушки, чтобы организовать протесты против президента страны Даниэля Ортеги.

Отмечается, что Паласиос в 2018 году участвовала в протестах, которые были вызваны недовольством людей реформами, цензурой и другими действиями властей. Митинги тогда продлились несколько месяцев, в ходе них погибли, по меньшей мере, 318 человек. Участники акций не смогли добиться своей цели – Даниэль Ортега остался у власти.

Видео дня

Паласиос тогда активно принимала участие в митингах и поддерживала протестующих в социальных сетях. На сегодняшний день вся информация о событиях тех дней удалена со страниц красотки.

После победы девушки на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" многие жители Никарагуа вышли на улицы с сине-белыми флагами, намекающими на оппозицию, что не понравилось властям.

На конкурсе Паласиос говорила, что стремится помогать укреплять психическое здоровье, ведь сама пережила тревожные приступы, а также намерена бороться за гендерное равенство.

Мисс Вселенная 2023 - кто победил

В ночь на 19 ноября состоялся финал конкурс "Мисс Вселенная-2023". Победу одержала 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа.

При этом место первой вице-мисс отдали представительнице из Таиланда, второе - Австралии, а на четвертом и пятом - Пуэрто-Рико и Колумбия.

В то же время конкурсантка от Украины Ангелина Усанова не вошла даже в топ-20.

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