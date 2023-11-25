Ангелина Усманова отметила, что у конкурса большие финансовые проблемы.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" Ангелина Усанова считает, то ей не удалось попасть в топ-20 из-за денег и страх говорить о войне. Она рассказала, что у конкурса финансовые проблемы, поэтому организаторы предпочитают участниц из стран, которые могут быть интересны спонсорам.

"То, что такие результаты получились – это много факторов. Украина была неинтересна. Конкурс же официально банкрот. Они выживают только за счет спонсоров. Спонсоры на что ориентированы? На Латинскую Америку, на Таиланд. Точно не на Европу и европейских людей. Есть много факторов, повлиявших на топ участниц", – объяснила Усанова в интервью Алине Шаманской.

Украинка отметила, что, конечно же, хотела победить на конкурсе и плохо переживает то, что даже в топ-20 не вошла. В то же время она отметила, что организаторы проявляли безразличие к Украине.

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"Это бизнес. Это о деньгах. Я думаю, возможно, они побоялись поднять тему войны. Я чувствовала, что был игнор. Мало снимали, мало интересовались. Даже на финальном интервью, которое влияло на топ-20, были странные вопросы", – поделилась девушка.

По ее словам, во время интервью ее лишь жалели и не проявляли интерес к жизни украинцев.

Мисс Вселенная 2023 - кто победил

В ночь с 18 на 19 ноября прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". Корону получила 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Первой вице-мисс стала модель из Таиланда, а второй - Австралии. При этом на четвертом и пятом месте оказались представительницы Пуэрто-Рико и Колумбии.

В то же время представительница Украины Ангелина Усанова не вошла даже в топ-20.

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