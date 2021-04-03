NK не так давно улетела в Мексику без супруга Потапа.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских - NK, которая не так давно улетела в Мексику без супруга Потапа, озадачила своих поклонников снимком без обручального кольца и в компании молодого человека.

Под фото в Instagram, где Каменских позирует в короткой юбке и топе, поклонники начали забрасывать певицу вопросами. Так, пользователи сети удивились, что звезда позировала в кадре без обручального кольца. К тому же, их заинтриговал молодой человек, который поправлял что-то на топе артистки.

Как оказалось, парень на снимке вместе с Каменских из творческой группы звезды. Молодой человек помогал прикрепить петличный микрофон к наряду звезды.

"Где кольцо?", "Новый жених", "Куда Потап смотрит? Настю уже в Мексике трогают", – писали пользователи сети в Instagram.

К слову, Каменских полетела в Мексику без супруга потому что готовит для поклонников новый реалити-проект "Девочки рулят", где покажет свою жизнь и события, происходящие в ней.

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Автор: Виктория Гордиенко