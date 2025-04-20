Нина Набока вспомнила, как до войны россияне приезжали в Украину и отметила, что они всегда получали более высокие гонорары.

Известная украинская актриса театра и кино Нина Набока, которая ранее призналась, что изменяла мужу, высказалась о работе с российскими коллегами. Знаменитость раскрыла, как в свое время россияне относились к украинским артистам и как вели себя в Украине.

Звезда картин "Будинок "Слово: Нескінчений роман", "Припутні", "Спіймати Кайдаша", "Збори ОСББ" до полномасштабного вторжения снималась в одних картинах с актерами из РФ. Также она была свидетелем того, когда они приезжали в Украину на гастроли со своими спектаклями. Как рассказала Набока в интервью "Апострофу", их спектакли всегда были посредственными.

Они не представляли в Украине качественный продукт своего творчества. Из-за того, что россияне часто принимали участие в украинских фильмах, украинские актеры просто оставались без работы, говорит Нина Петровна. Более того, к украинцам жители страны-агрессора без стеснения демонстрировали свое пренебрежительное отношение.

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"Я все это видела: и их запои, и их отношение к работе, как к заработкам. Привозили они в Украину и спектакли, мягко говоря, нехорошего качества. А платили им хорошо. Но виноваты мы, потому что их приглашали и давали главные роли, а наши актеры часто были на задворках. Московиты относились к нам, как к низшей касте, вели себя, как хозяева, которым давали широкую дорогу", - вспомнила кинозвезда.

Также актриса высказалась о том, что "великая русская культура" до сих пор ценится в Европе, несмотря на войну. По ее мнению, Украина отстает от россиян в пропаганде, именно поэтому их полностью и не "отменили" в мире.

"Если в Европе российская псевдоинформация просто фонтанирует, то чего можно ожидать? Вкладываются миллиарды, чтобы дезинформировать общество. Мало того, что у нас лучшая сознательная интеллигенция была уничтожена россиянами, так то, что хорошего осталось, не всегда допускают. Мы отстаем в пропаганде и не придаем этому значения, вот и вся правда", - убеждена Набока.

Напомним, ранее Нина Набока заявила о желании пойти на войну. Актриса даже ходила в военкомат, но ей там отказали. Артистка раскрыла, что ей там сказали в 2022 году. Звезда также со слезами на глазах рассказала о своем раненом зяте, который получил травмы на фронте.

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