Мама телеведущего давно болела и последние дни жизни была в коме.

Звезда "Орла и Решки" Андрей Бедняков рассказал, что последние дни жизни его мама провела в коме. Она давно болела, поэтому за ней ухаживали сиделки. Этим телеведущий поделился в интервью Славе Демину и уточнил, что с матерью он давно не общался.

"Об этом никто не знал. Мама болела, и когда она уже сама не могла ничего делать, с ней были сиделки. И когда уже началось это все (полномасштабная война в Украине, - ред), она одной из сиделок сказала, что все, это конец. Это последние мамины слова, которые я услышал от людей", - сказал Бедняков.

Андрей не смог попрощаться со своей мамой, поскольку она умерла в полностью заблокированном оккупантами Мариуполе. В интервью Бедняков вспомнил также об отце, который ушел из жизни еще в 2012 году. Мужчина уточнил, что тогда он стал взрослее и мудрее. А после смерти мамы стал еще и одиноким.

"Ты становишься одиноким. Потому что ты нужен больше всего своим родителям. Да, есть родственники, жена, дети, братья, сестры, но никто тебя не любит так, как твои мама и папа. Поэтому я где-то стал одиноким", - резюмировал телеведущий.

Напомним, модель и певица Даша Астафьева жестко обматерила комика-путиниста Сабурова.

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